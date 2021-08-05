Патологоанатомам Петербурга отменили выплаты по коронавирусу

В Петербурге больше не будут делать надбавки для патологоанатомов, вскрывающих тела умерших от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге отменили коронавирусные выплаты для патологоанатомов. Речь о надбавках медикам за одну нормативную смену, во время которой они оказывают помощь больным коронавирусом. А патологоанатомы, понятное дело, занимались вскрытием тел. Остальным врачам, к слову, выплаты продлили – до конца сентября 2021 года. Все благодаря новому постановлению Смольного.

- Постановление уточняет категории получателей выплаты и конкретизирует вид учреждения, в котором проводится лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), - упомянули в пресс-службе Смольного.

Да, выявлять инфекцию теперь будут и в консультативно-диагностических центрах, в том числе в детских. Оперативность в итоге явно повысится.

Добавим, что теперь выплаты по коронавирусу идут тем медработникам, которые работают в медучреждениях, перепрофилированных под прием и лечение зараженных инфекцией.