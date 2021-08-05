Пункт вакцинации от коронавируса в «Галерее» открылся раньше запланированного срока

В Петербурге в тестовом режиме открылся пункт вакцинации в ТРЦ "Галерея". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге внезапно открылся самый большой пункт вакцинации от коронавируса – в ТРЦ «Галерея». Официальный запуск планировался на 9 августа, но привиться можно уже и сейчас, как пишут очевидцы в соцсетях и некоторые городские СМИ. В комитете по здравоохранению подтвердили открытие.

- Официальное открытие запланировано на следующей неделе. Пока что там тестовый режим, - уточнили «КП-Петербург» в пресс-службе Комздрава.

Напомним, прививочный пункт в «Галерее» сможет вакцинировать до одной тысяче пациентов в день. Там уже есть запасы новенького однокомпонентного «Спутника Лайт». Сделать прививку можно, взяв с собой паспорт, полис и СНИЛС.