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Происшествия5 августа 2021 22:02

СК возбудил уголовное дело после ограбления 81-летнего блокадника в Петербурге

У пенсионера отобрали полмиллиона рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге ограбили 81-летнего блокадника.

В Петербурге ограбили 81-летнего блокадника.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Петербурге неизвестный ограбил 81-летнего блокадника в парадной одного из домов на улице Черкасова. Мужчина явно знал, что пенсионер идет с большой суммой денег – у матерчатой сумке лежали полмиллиона рублей. Отпор преступнику дедушка по понятным причинам дать не смог, злоумышленник быстро скрылся с награбленным.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Грабеж в крупном размере». Личность нападавшего устанавливается. Расследование продолжается, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Добавим, что грабителю грозит до 7 лет лишения свободы.