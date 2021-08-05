СК возбудил уголовное дело после ограбления 81-летнего блокадника в Петербурге

В Петербурге ограбили 81-летнего блокадника. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Петербурге неизвестный ограбил 81-летнего блокадника в парадной одного из домов на улице Черкасова. Мужчина явно знал, что пенсионер идет с большой суммой денег – у матерчатой сумке лежали полмиллиона рублей. Отпор преступнику дедушка по понятным причинам дать не смог, злоумышленник быстро скрылся с награбленным.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Грабеж в крупном размере». Личность нападавшего устанавливается. Расследование продолжается, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Добавим, что грабителю грозит до 7 лет лишения свободы.