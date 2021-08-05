Пар заволок Гражданский проспект в Петербурге из-за прорыва трубы

В Петербурге прорвало трубу на Гражданском проспекте. Фото: предоставлено "КП"

Трубу прорвало на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге вечером 5 августа. Об этом сообщил читатель «Комсомолки», поделившийся видеозаписью с места. Первым на вызов прибыли спасатели МЧС, которые огородили опасную территорию. Как рассказал свидетель происшествия, все произошло на перекрестке проспекта с улицей Фаворского.

- Кипяток заливает проезжую часть, а пар лишает водителей видимости на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге. Вечер вареных покрышек у авто считается открытым, - иронизирует очевидец.

Вероятно, читатель «КП-Петербург» преувеличил – температура воды теплоносителя не превышает 40 градусов во время плановых гидравлических испытаний труб. В Калининском районе как раз такая ситуация.