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Происшествия5 августа 2021 22:36

Пар заволок Гражданский проспект в Петербурге из-за прорыва трубы

Теплосеть дала сбой на перекрестке с улицей Фаворского
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге прорвало трубу на Гражданском проспекте. Фото: предоставлено "КП"

В Петербурге прорвало трубу на Гражданском проспекте. Фото: предоставлено "КП"

Трубу прорвало на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге вечером 5 августа. Об этом сообщил читатель «Комсомолки», поделившийся видеозаписью с места. Первым на вызов прибыли спасатели МЧС, которые огородили опасную территорию. Как рассказал свидетель происшествия, все произошло на перекрестке проспекта с улицей Фаворского.

- Кипяток заливает проезжую часть, а пар лишает водителей видимости на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге. Вечер вареных покрышек у авто считается открытым, - иронизирует очевидец.

Вероятно, читатель «КП-Петербург» преувеличил – температура воды теплоносителя не превышает 40 градусов во время плановых гидравлических испытаний труб. В Калининском районе как раз такая ситуация.

Кипяток залил проезжую часть на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге