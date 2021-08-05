Пенсионер упал вниз головой с платформы на рельсы ж/д вокзала в Приозерске

В Приозерске пенсионер упал с платформы ж/д вокзала на рельсы. Фото: vk.com/acclo

Пенсионер упал на рельсы на железнодорожном вокзале в городе Приозерск, что находится в Ленинградской области. Все произошло днем в четверг, 5 августа. Пострадавший разбил голову – упал крайне неудчано. Другие пассажиры тут же вызвали на место скорую помощь. Понадобилась подмога и спасателей, чтобы перенести пострадавшего в автомобиль медиков. Его госпитализировали в больницу.

Мужчина жив, но получил болезненную травму. Фото: vk.com/acclo

- Мужчина получил травму головы. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Приозерск оказали помощь пострадавшему и эвакуировали до машины «скорой», - рассказали в группе аварийно-спасательная служба Ленобласти во «Вконтакте».

Ранее жуткое падение на рельсы произошло на Московском вокзале в Петербурге. Там многодетная семья отвлеклась от малышей, в это время двухлетняя девочка вела коляску с маленьким братиком, потеряла управление и упала с платформы.