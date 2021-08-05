Начальница отдела РЖД попалась на махинациях с командировками в Петербург на 4,5 млн рублей

В Петербурге суд назначил условное наказание сотруднице РЖД, укравшей у компании 4,5 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Начальница отдела бюджетирования и производственно-экономической деятельности РЖД попалась на махинациях с организацией командировок сотрудникам компании. Без какой-либо необходимости женщина заключила договор с хостелом, находящимся у Русского музея. Хотя сотрудникам РЖД и так предоставлялись общежития, гостиницы и комнаты отдыха в различных местах города. В итоге компания потеряла чуть более 4,5 млн рублей.

Женщина получила уголовное дело. Оказалось, что она действовала с подельником – коллегой-мужчиной. Он занимался подготовкой необходимых документов, за это ему отстегнули 1,2 млн рублей. К слову, оба вину в суде так и не признали.

- Суд назначил наказание: Семичевой - 1 год условно с испытательным сроком 1,5 года. Суркову - 2 года условно с испытательным сроком 2 года, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Петербурга, добавляя фамилии фигурантов уголовного дела.