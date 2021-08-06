Последние новости в Санкт-Петербурге на 6 августа 2021 года: Возвращение ливней и тайны задержанной семьи сатанистов

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 6 августа 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 6 августа 2021 года. Накануне метеоролог Михаил Леус предрек Северной столице очередные ливни, на этот раз в выходные. Но столь мощного дождя, который в понедельник принес 70% от месячной нормы осадков, все-таки не будет. Основной удар на себя примет суббота, а днем в воскресенье даже выглянет солнышко.

Полиция задержала семью сатанистов, которые признались в ритуальном убийстве жителя Петербурга, пропавшего в 2016 году. Журналист «КП» погрузился во мрачную историю, чтобы разобраться, как подростковое увлечение переросло в общество жестоких убийц.

Скончалась старейшая петербургская актриса Галина Короткевич. Она не дожила всего две недели до своего 100-летия. Причину смерти народной артистки РСФСР публично не называют. Сейчас многочисленные коллеги Галины Петровны из Театра Комиссаржевской скорбят об утрате. Последние годы она была на пенсии и уже не выступала на сцене.

Петербуржцы восхитились 73-летним скейтбордистом, рассекающим по Светлановскому проспекту. На чудо-дедушку наткнулся известный серфер Макс Тимухин. Оказалось, в юности мужчина занимался лыжами, поэтому он любит ездить не боком, а лицом по направлению движения. У дедушки даже сохранилась старая советская доска «Спринт»!