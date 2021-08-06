Ветрено и прохладно будет в Петербурге 6 августа

В пятницу 6 августа в Петербурге будет прохладно, но без дождей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прохладная для лета погода установилась в Санкт-Петербурге. В пятницу, 6 августа 2021 года, в городе вновь придется обойтись без шорт и коротких маек, а вот что-то надеть от холодного ветра стоит. При этом, впервые за долгое время, в Северной столице не будет дождя.

- Сегодня, 6 августа, на погоду Северной столицы окажет влияние северо-восточная периферия активного циклонического вихря. Его стараниями облаков в небе станет больше, но в Санкт-Петербурге существенных осадков пока не ожидается, а вот по области небольшие дожди местами уже пройдут, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем в Петербурге воздух прогреется до 20-22 градусов, но прохладу будет создавать северо-восточный ветер 5-10 метров в секунду. По Ленинградской области от плюс 18 до 23 градусов.

Напомним, что выходные в городе тоже будут прохладные и без зонтика на улицу лучше не выходить.