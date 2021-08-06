Петербуржцев шокировал строитель, работающий на 20 этаже высотки без страховки Фото: принтскрин видео.

Житель Санкт-Петербурга снял на видео рабочего, который без страховки делал отделочные работы новостройки, стоя на высоте 20 этажа. Кадры попали в социальные сети вечером 5 августа 2021 года. На них видно, как строитель в каске стоит на деревянной подставке, установленной еще на недостроенном балконе. При этом на улице дует сильный ветер.

- Мы на 20-м этаже, ветер сносит, а ему все нипочем, - комментирует увиденное автор видео.

Деревянная подставка, на которую забрался строитель, стоит на самом краю балкона, у которого пока нет ни одной ограды. При этом страховки на мужчине нет. Несмотря на это, он очень активно и тщательно занимается облицовкой дома. После строитель спустился вниз и продолжил работу как ни в чем небывало.

- Это нормально у них. Один раз я видел, как трое строителей работали на высоте 25 этажа во время сильного ветра, а потом сели на плиту лоджии, свесив ноги, пить чай и болтать, - рассказал в соцсети петербуржец.