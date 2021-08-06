Беглов выразил соболезнования в связи со смертью старейшей актрисы Петербурга Галины Короткевич

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью народная артистка России Галина Петровна Короткевич / Фото: vk.com/teatrvfk

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью старейшей актрисы Санкт-Петербурга Галины Короткевич. О кончине артистки стало известно 5 августа 2021 года. Галина Петровна не дожила буквально пару недель до своего 100-летия.

- Петербургская культура понесла большую утрату. Ушла из жизни народная артистка России Галина Петровна Короткевич. Она не только продолжательницей лучших традиций ленинградского-петербургского театра, но и хранительницей блокадной памяти, -отметил Беглов.

Градоначальник напомнил, что артистка выступала в фронтовых бригадах во время войны. Была на на Пулковских высотах, в Синявино и на Дороге Жизни, где шли самые важные и тяжелые бои.

Более 70 лет она служила в Новом театре и Театре имени Комиссаржевской. 18 августа ей должно было исполниться 100 лет.

- Выражаю глубокие соболезнования ее родным, близким, коллегам, всем кому она была дорога. Светлая ей память.