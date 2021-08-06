Грибники собрали 150 подосиновиков в Курортном районе Петербурга

Грибники собрали 150 подосиновиков в Петербурге / Фото: ВК "Грибы и грибники СПб"

В Санкт-Петербурге начался грибной сезон. Жара спала и в городе прошли сильные дожди, после чего грибочки активно начали вылезать из-под своих укрытий. Так, в четверг, 5 августа 2021 года, горожане отправились в Курортный район и собрали всего за час "тихой охоты" более 150 грибов. Своей удачей они поделились с петербуржцами в соцсети.

- Сезон открыт. Поехали на разведку в час дня, за час все снаряды были собраны: 150 красных и девять белых, - похвасталась горожанка Ирина Смирнова.

Для улова горожанам даже не надо было далеко ехать / Фото: ВК "Грибы и грибники СПб"

Женщина показала и фотографии рыжих подосиновиков. Большинство из них оказались еще мелкими, однако попадались и крупные, "жирные" экземпляры.

- О боже! Разве так можно? У меня сердце остановилось, - шутя порадовался успехом женщины петербургский фотограф Антон Кубышкин.

Добавим, что грибы активно полезли не только в Петербурге, но и за городом. Так, аппетитные лисички грибники нашли во Всеволожском районе.