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Общество6 августа 2021 9:07

Грибники собрали 150 подосиновиков в Курортном районе Петербурга

Удачная "тихая охота" проходила всего час
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Грибники собрали 150 подосиновиков в Петербурге / Фото: ВК "Грибы и грибники СПб"

Грибники собрали 150 подосиновиков в Петербурге / Фото: ВК "Грибы и грибники СПб"

В Санкт-Петербурге начался грибной сезон. Жара спала и в городе прошли сильные дожди, после чего грибочки активно начали вылезать из-под своих укрытий. Так, в четверг, 5 августа 2021 года, горожане отправились в Курортный район и собрали всего за час "тихой охоты" более 150 грибов. Своей удачей они поделились с петербуржцами в соцсети.

- Сезон открыт. Поехали на разведку в час дня, за час все снаряды были собраны: 150 красных и девять белых, - похвасталась горожанка Ирина Смирнова.

Для улова горожанам даже не надо было далеко ехать / Фото: ВК "Грибы и грибники СПб"

Для улова горожанам даже не надо было далеко ехать / Фото: ВК "Грибы и грибники СПб"

Женщина показала и фотографии рыжих подосиновиков. Большинство из них оказались еще мелкими, однако попадались и крупные, "жирные" экземпляры.

- О боже! Разве так можно? У меня сердце остановилось, - шутя порадовался успехом женщины петербургский фотограф Антон Кубышкин.

Добавим, что грибы активно полезли не только в Петербурге, но и за городом. Так, аппетитные лисички грибники нашли во Всеволожском районе.

Последние новости Санкт-Петербурга на утро 6 августа