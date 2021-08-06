Уголовное дело возбудили после взрыва у здания администрации Смольнинского МО в Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело после взрыва у здания администрации Смольнинского МО в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 5 августа 2021 года полиция возбудила уголовное дело после взрыва, который произошел возле здания администрации Смольнинского муниципального образования. ЧП случилось вечером 4 августа у дома 60 по Суворовскому проспекту, когда депутаты давали интервью.

- Заявление о взрыве поступило от одного из депутатов. По факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Взрыв произошел прямо у входа в здание, когда депутаты стояли на улице. Благо, никто не пострадал. Взрыв был произведен из небольшого устройства. С места ЧП полиция забрала тампон со следами вещества красного цвета, фрагмент пиротехнического дымного факела, пластиковый корпус с проводами и антеннами.

Добавим, что по статье за хулиганство виновникам может грозить до пяти лет тюрьмы.