Водитель Cadillac разнес бейсбольной битой чужую машину после ДТП в Ленобласти

Водитель Cadillac напал с битой на машину, врезавшуюся в его авто в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Гатчина Ленинградской области водитель Cadillac разнес бейсбольной битой машину, которая врезалась в его припаркованный автомобиль. Днем 5 августа 2021 года в полицию позвонил 41-летний петербуржец. Мужчина рассказал, что врезался на своей Skoda в припаркованный элитный автомобиль у дома 9 по Красносельскому шоссе. Однако после ДТП владелец Cadillac повел себя очень агрессивно.

- Со слов заявителя, из Cadillac вышел мужчина, достал бейсбольную биту и начал быть по Skoda, повредив лобовое стекло и левые боковые стекла машины, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органов.

Испугавшись такого налета, водитель Skoda дал по газам и уехал с места аварии.

Полиция быстро установила владельца Cadillac. Вечером его задержали на улице Островского в поселке Тайцы. Ом оказался 33-летний рабочий одной компании.

На мужчину возбудили уголовное дело о хулиганстве. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы. На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.