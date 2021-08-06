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Общество6 августа 2021 10:33

Четверть месячной нормы осадков выпадет в Петербурге за выходные

О ливнях, идущих на город, предупреждают метеорологи
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Ливни накроют Петербург в субботу.

Ливни накроют Петербург в субботу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пятница станет последним сухим днем недели в Петербурге. На выходных город опять накроют ливни. Самые сильные будут в субботу и поменьше - в воскресенье. Правда, таких масштабов, как в начале недели, они не достигнут, но до четверти от месячной нормы осадков за два дня метеорологи обещают.

- В субботу будет много дождей, ветрено с порывами до 15 метров в секунду. Осадки ожидаются и в ночь на воскресенье и утром 8 августа. Со второй половины дня дожди станут кратковременными, выглянет солнце. По осадкам: в августе месячная норма для Петербурга составляет 81 мм, за выходные выпадет где-то 1/5-1/4 от этой нормы, - рассказал «Комсомольской правде» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус. - В субботу воздух прогреется до +20, а в воскресенье до +23 градусов.

Отметим, что в понедельник в Петербурге выпало около 70% от месячной нормы осадков, что привело к множественным подтоплениям, сама серьезная ситуация сложилась на Парашютной улице, где утонуло несколько легковушек.

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