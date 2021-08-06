Пункт вакцинации в "Галерее" в Петербурге будет принимать до тысячи человек в сутки

В ТРЦ «Галерея» смогут прививать до тысячи человек в сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 9 августа 2021 года начнет полноценную работу новый прививочный пункт от коронавируса в ТРЦ "Галерея". В сутки там смогут привиться до 1 тысячи человек. Об этом рассказали в Смольном.

- Сейчас пункт функционирует в тестовом режиме: проверяется система электронной очереди, логистика. За два дня работы там привито 140 человек: 15 - в первый день работы, 125 – во второй. Это, преимущественно, посетители торгового центра, - отметили в администрации города.

В большом пункте вакцинации будут работать 11 кабинетов, 11 врачей, 11 медсестер и 6 администраторов. Привиться в "Галерее" можно будет "Спутников V" и "Спутником Лайт".

- Кроме медицинских учреждений, можно сделать прививку в торговых центрах. С понедельника такая возможность будет и у посетителей "Галерея". Нужно нарастить темпы вакцинации перед началом нового учебного года, - сказал губернатор Александр Беглов.

Прививочный пункт в "Галерее" будет работать с 10 до 22 часов каждый день.