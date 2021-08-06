Грабитель сорвал золотую цепочку с крестиком с постояльца гостиницы "Англетер" в Петербурге

Мужчину ограбили в центре Петербурга, сорвав с него золотую цепочку с крестиком Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге ограбили постояльца гостиницы "Англетер". Ночью 5 августа 2021 года в полицию позвонил 32-летний мужчина, проживающий в номере отеля на Малой Морской улице. Он рассказал, что на него напал прохожий и грабил.

- Со слов заявителя в 3 часа ночи у дома 17 по Большой Морской улице неизвестный мужчина распылил ему газовый баллончик в глаза, сорвал с шеи цепочку с крестом из золота и с места происшествия скрылся, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Стоимость цепочки с крестиком пострадавший оценил в 60 тысяч рублей.

Полиции мужчина рассказал, что грабителю на вид было 30-35 лет, рост 165-170 сантиметров, сам азиатской внешности. Одет в темную футболку с длинным рукавом, черные брюки, на голове черная кепка. Сейчас по подозрению в ограблении разыскивается 34-летний гражданин Таджикистана.