Число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило зараженных в Петербурге на 6 августа 2021 года

Суточная заболеваемость коронавирусом снизилась в Петербурге на 6 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за последние сутки число выздоровевших оказалось больше, чем новых зараженных коронавирусом. Об этом сообщает 6 августа 2021 года оперативный штаб по COVID-19. Так, за последние сутки наличие инфекции подтвердили еще у 1909 человек, при этом были выписаны 2043 пациентов.

- За сутки заболеваемость коронавирусом снизилась на 0,1 процентов. Смертность тоже упала на 2,2 процента до 44 человек за день, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 6 августа 2021 года / Фото: Яндекс

Всего за время пандемии в Петербурге коронавирус был выявлен у 540 187 человек, из них выздоровели 514 091 и 19 570 умерли.

Напомним, что в Петербурге вовсю идет прививочная кампания от коронавируса. Так, в общей сложности полный цикл вакцинации прошли более 1 миллиона человек. Также с 9 августа откроется прививочный пункт в ТРЦ "Галерея", где ежедневно смогут вакцинироваться до 1 тысячи человек.