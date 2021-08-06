Финляндия продлила ограничения на российско-финской границе

Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 22 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Финляндии продлили ограничения на въезд в страну туристов из России. Действующие с весны 2020 года ограничения на российско-финской границе сохранятся минимум до 22 августа. Это решение было ожидаемое, а сроки наверняка будут продлены.

- Финляндская сторона продолжит ограничение пассажирского движения через пункты пропуска Ниирала (российский пункт пропуска Вярстиля), Нуйямаа (российский пункт пропуска Брусничное), Ваалимаа (российский пункт пропуска Торфяновка), Вартиус (российский пункт пропуска Люття). Ограничения не касаются перевозок грузов и исключительно необходимых и неотложных перевозок пассажиров, по согласованию пограничных комиссаров сторон, - сообщает пресс - служба Пограничного управления ФСБ России Петербургу и Ленинградской области.

Таким образом, попасть в Финляндию сухопутным путем могут лишь водители-дальнобойшики, сотрудники дипломатических ведомств, граждане Суоми, а также те россияне (и иностранцы) кто едет к родственникам или имеет недвижимость в соседней стране.

Точный перечень необходимых документов и тех, кому разрешены поездки, необходимо уточнять в консульстве Финляндии в Петербурге.