Движение ограничат на Кадетской линии ВО в Петербурге на 2 месяца с 9 августа

Движение по двум дорогам в Петербурге ограничат из-за ремонта с 9 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге с 9 августа 2021 года планируются очередные перекрытия дорог в связи с ремонтом. Об этом сообщили в государственной административно-технической инспекции. Так, почти на два месяца будет затруднен проезд на Васильевском острове.

- С 9 августа по 30 сентября в связи с производством работ по реконструкции наружного освещения архитектурного ансамбля 1-ой и Кадетской линий В.О ограничивается движение транспорта по Кадетской линии В.О. от Большого проспекта В.О. до Университетской набережной, - сообщили в ГАТИ.

Еще одно ограничение ждет автомобилистов на Ольгинской дороге. С 9 по 21 августа там будут идти работы по замене асфальта, поэтому дорожники будут поэтапно ограничивать и закрывать движение. Временные проблемы с проездом будут на участке от улицы Вологдина до улицы Шишкина и по улице Шишкина в поселке Парголово.