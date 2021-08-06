Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 августа 2021 11:45

Полиция задержала со стрельбой пьяного гонщика в Петербурге

В результате стрельбы никто не пострадал
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция со стрельбой ловила пьяного гонщика в Петербурге

Полиция со стрельбой ловила пьяного гонщика в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции устроили погоню со стрельбой за пьяным гонщиком. Около 11 часов утра 5 августа 2021 года у дома 75 по Витебскому проспекту патрульный наряд попытался остановить автомобиль "Фольксваген Гольф". Однако водитель проигнорировал требование и продолжил гнать по дороге, увеличивая скорость. Полицейские организовали погоню.

- Водитель гнал по дороге, игнорируя все требования полиции. При этом он вилял, создавая угрозу жизни и здоровью другим автомобилистам, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Когда погоня переместилась на улице Орджоникидзе, командир мобильного взвода произвел три выстрела по автомобилю из табельного оружия, после чего "Фольксваген" остановился. Пострадавших от стрельбы нет.

За рулем оказался 40-летний пьяный мужчина. В алкотестер он "надул" более 0,8 промилле.