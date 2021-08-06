Полиция задержала со стрельбой пьяного гонщика в Петербурге

Полиция со стрельбой ловила пьяного гонщика в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции устроили погоню со стрельбой за пьяным гонщиком. Около 11 часов утра 5 августа 2021 года у дома 75 по Витебскому проспекту патрульный наряд попытался остановить автомобиль "Фольксваген Гольф". Однако водитель проигнорировал требование и продолжил гнать по дороге, увеличивая скорость. Полицейские организовали погоню.

- Водитель гнал по дороге, игнорируя все требования полиции. При этом он вилял, создавая угрозу жизни и здоровью другим автомобилистам, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Когда погоня переместилась на улице Орджоникидзе, командир мобильного взвода произвел три выстрела по автомобилю из табельного оружия, после чего "Фольксваген" остановился. Пострадавших от стрельбы нет.

За рулем оказался 40-летний пьяный мужчина. В алкотестер он "надул" более 0,8 промилле.