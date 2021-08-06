Две женщины отвели пенсионера в поликлинику, чтобы украсть у него 1,2 млн рублей из квартиры в Петербурге

Две женщины украли у петербургского пенсионера 1,2 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В городе Пушкин Санкт-Петербурга две женщины обманули пенсионера и украли у него из дома 1,2 миллион рублей. В первом часу дня 5 августа в полицию позвонил 83-летний житель дома 5 по Петербургскому шоссе и рассказал, что остался без всех своих накоплений.

- Около 11 часов утра в квартиру к пенсионеру пришли две женщины и сказали, что ему положена выплата в размере 3 тысяч рублей, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Женщины дали пенсионеру купюру в 5 тысяч, он им сдачу - 2 тысячи рублей. Но оказалось, что бумажка незваных гостей оказалась купюрой банка приколов. Дальше женщины сопроводили мужчину в поликлинику, а когда он вернулся домой, то обнаружил, что дверь в квартиру распахнута, а из дома пропали деньги.

По факту было возбуждено уголовное дело. Полицеские сняли отпечатки пальцев и разыскивают блондинку в белых кроссовках и брюнетку в туфлях на платформе. Обеим на вид по 30 лет.