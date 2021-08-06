Ольгинскую дорогу в Петербурге отремонтируют за 14,3 млн рублей

На Ольгинской дороге в Парголово начнется ремонт 9 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 9 августа 2021 года, в Санкт-Петербурге начнется ремонт Ольгинской дороги в поселке Парголово. Завершится он уже в конце августа. За это время дорожники обновят асфальт. На работы выделено 14,3 миллионов рублей. Также два дня движение по трассе будет перекрыто.

- 11 августа на участке Донецкой улицы, примыкающем к Ольгинской дороге, будет прекращено движение транспорта, - рассказали в Смольном.

Также 12 августа будет перекрыт участок в створе с улицей Шишкина и на участке Пригородной улицы, примыкающем к улице Шишкина. В остальное время ремонта будет организовано поэтапное ограничение движения.

Напомним, что также с 9 августа начнется реконструкция освещения на Кадетской линии Васильевского острова. Из-за этого будет ограничено движение до 30 сентября.