На мусор, граффити и насекомых жаловались петербуржцы в июле 2021 года

Мусор, граффити и насекомые больше всего беспокоили пользователей портала «Наш Санкт-Петербург» в июле Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В июле 2021 года жителей Санкт-Петербурга побольше всего раздражали мусор, граффити и насекомые. За минувший месяц на портал "Наш Санкт-Петербург" поступило около 62 тысяч обращений от горожан, которые больше всего жаловались на уборку. Об этом 6 августа 2021 года рассказали в Смольном.

- Самой популярной категорией сообщений уже несколько месяцев остается "Отсутствие или несоблюдение графика уборки подъезда" – более 5,1 тысячи жалоб (8,3%). На втором месте – сообщения в категории "Мусор на внутридворовой территории" (3,85 тысячи) и третье место у категории "Неудовлетворительное состояние парадной" – 3,8 тысяч сообщений, - рассказали в комитете по информации и связи.

Четвертое место заняла категория "Объявления на стенах дома", куда входят не только листовки, но и граффити, а также трафаретная реклама. Зарегистрировано 2,2 тысячи обращений. Пятерку завершает просьба горожан провести дезинфекцию от насекомых - 2 тысячи жалоб.