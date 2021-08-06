Клещи покусали более 260 жителей Петербурга за неделю

Более 260 петербуржцев покусали клещи в последнюю неделю июля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Санкт-Петербурге за минувшую неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года 263 человека обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Об этом 6 августа рассказали в Роспотребнадзоре. Среди пострадавших от присасывания членистоногих - 64 ребенка.

- Среди даных случаев, только 41 произошел в черте Петербурга. Из них 18 в Курортном районе, 9 в Пушкинском, 6 в Выборгском, 3 в Приморском, по 2 в Красносельском и Московском и 1 в Калининском, - сообщили в ведомстве.

Также 112 клещей были исследованы на наличие инфекций. В двух случаях был обнаружен возбудитель клещевого вирусного энцефалита и в 27 - иксодового клещевого боррелиоза. Все укушенные люди не были привиты.

Всего с начала сезона 2021 года в Петербурге зарегистрирован 21 случай заболеваний энцефалитом, четверо из них дети. ИКБ заразились 93 человека, из них 12 детей.