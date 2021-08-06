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Происшествия6 августа 2021 13:06

Сотрудники ГИБДД нашли виновника падения кондуктора троллейбуса в Петербурге

Водитель легковушки подрезал троллейбус, из-за чего женщина упала на пол и сломала ногу
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Полиция установила гонщика, из-за которого кондуктор в Петербурге сломала ногу

Полиция установила гонщика, из-за которого кондуктор в Петербурге сломала ногу

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге сотрудники отдела ГИБДД по Фрунзенскому району установили резкого водителя, из-за чьих маневров пострадала кондуктор троллейбуса. Об этом в "Горэлектротранс" рассказали 6 августа 2021 года. ЧП произошло 11 июля, когда общественный транспорт с пассажирами следовал по маршруту.

- Рядом с домом 15 по проспекту Славы автомобиль белого цвета резко перестроился со второй полосы для поворота направо перед троллейбусом. Водитель электротранспорта резко затормозил, чтобы избежать столкновения. В результате кондуктор, находящаяся в салоне троллейбуса, упала, получила травму спины и закрытый перелом ноги, - рассказали в компании.

Водитель легковушки скрылся. Однако полицейские установили его личность. В данный момент проводятся следственные действия. Виновнику грозит административная ответственность.

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ГИБДД помогла установить виновника падения кондуктора в Петербурге
ГИБДД помогла установить виновника падения кондуктора в Петербурге
Видео: Горэлектротранс