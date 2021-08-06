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Спорт6 августа 2021 13:16

Беглов поздравил петербургскую велосипедистку Марию Новолодскую с бронзой на Олимпиаде в Токио

Спортсменка заняла третье место в парной гонке на выносливость
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Александр Беглов поздравил велосипедистку Марию Новолодскую с бронзовой медалью на Олимпийских играх / Фото: vk.com/olympic_russia

Александр Беглов поздравил велосипедистку Марию Новолодскую с бронзовой медалью на Олимпийских играх / Фото: vk.com/olympic_russia

Еще одна спортсменка из Санкт-Петербурга принесла медаль в копилку российской сборной на Олимпиаде в Токио. 6 августа бронзу завоевала велосипедистка Мария Новолодская. С этим ее поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Уважаемая Мария Юрьевна! Поздравлю Вас с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по велоспорту! На пути к награде вместе с напарницей Гульназ Хатунцевой Вы проявили высокое мастерство, спортивный характер и силу воли, - отметил градоначальник.

Мария выступила вместе со своей напарницей в дисциплине мэдисон - командная трековая гонка на выносливость.

Также Беглов поздравил и наставника спортсменки - заслуженного тренера СССР и России Александра Кузнецова.