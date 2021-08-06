Бутылочного музыканта сняли на видео у «перехода смерти» в Приморском районе Петербурга

Музыкант играл на бутылках знакомые с детства мелодии. Фото: Петр КИБЕР

Необычного уличного музыканта заметили вечером минувшего четверга в Приморском районе Петербурга. Он сидел рядом с теплотрассой в районе железнодорожного «перехода смерти» в створе Туристской улицы и мирно наигрывал знакомые всем мелодии.

- Сидел и играл музыку из комедии «Джентльмены удачи», люди останавливались, снимали на видео, радовались,- рассказали «КП-Петербург» очевидцы.

Отметим, что тропинка, по которой можно пройти из одной части Приморского района в другую через ж/д пути стала очень оживленной после открытия метро «Беговая». Поток людей здесь вырос в несколько раз. Тут стали появляться торговцы цветами, овощами и фруктами.

А ранее на переходе произошло несколько несчастных случаев, в которых погибло восемь человек, в том числе школьники из расположенных по соседству учебных заведений. Местные жители неоднократно требовали построить безопасный подземный переход, но в Смольном денег на это не нашли.