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Общество6 августа 2021 13:21

Бутылочного музыканта сняли на видео у «перехода смерти» в Приморском районе Петербурга

Он играл мелодию из фильма «Джентльмены удачи»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Музыкант играл на бутылках знакомые с детства мелодии.

Музыкант играл на бутылках знакомые с детства мелодии.

Фото: Петр КИБЕР

Необычного уличного музыканта заметили вечером минувшего четверга в Приморском районе Петербурга. Он сидел рядом с теплотрассой в районе железнодорожного «перехода смерти» в створе Туристской улицы и мирно наигрывал знакомые всем мелодии.

- Сидел и играл музыку из комедии «Джентльмены удачи», люди останавливались, снимали на видео, радовались,- рассказали «КП-Петербург» очевидцы.

Отметим, что тропинка, по которой можно пройти из одной части Приморского района в другую через ж/д пути стала очень оживленной после открытия метро «Беговая». Поток людей здесь вырос в несколько раз. Тут стали появляться торговцы цветами, овощами и фруктами.

А ранее на переходе произошло несколько несчастных случаев, в которых погибло восемь человек, в том числе школьники из расположенных по соседству учебных заведений. Местные жители неоднократно требовали построить безопасный подземный переход, но в Смольном денег на это не нашли.

Музыкант играл мелодию из "Джентльменов удачи" на бутылках в Петербурге
Его заметили в Приморском районе, неподалеку от "перехода смерти" на Туристской улице