Почти 30 пожарных работают на месте ЧП на Железноводской улице, где горит жилой дом

Серьезный пожар тушат в Василеостровском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар тушат в Василеостровском районе городе. На Железноводской улице полыхает жилой дом. Огонь, по словам спасателей и очевидцев, вырывается из двух окон. На место происшествия стянуты несколько пожарных расчетов.

- В 13:02 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Железноводская, дом 13. По предварительной информации: в жилом доме происходит открытое горение из двух окон. В 13:11 из-за угрозы распространения огня пожару присвоен ранг пожара 1БИС, -сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

На месте происшествия работает семь единиц техники и 29 человек личного состава МЧС.

Известно, что горят помещения на последнем, четвертом, этаже здания дореволюционной постройки. Данных о пострадавших на настоящий момент нет. Подробности инцидента уточняются.