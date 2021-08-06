Птенцы краснокнижной скопы покинули гнездо в Юнтоловском заказнике Петербурга

Птенцы скопы покинули гнездо в Петербурге / Фото: Комитет по природопользованию, М.В. Бабушкин

Птенцы редкой птицы скопы, занесенной в Красную книгу России, покинули гнездо в Юнтоловском заказнике Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 9 августа 2021 года, рассказали в комитете по природопользованию. Специалисты отмечают, что раньше эти хищные пернатые были редкими гостями в регионе, но в последние годы их численность заметно увеличилась.

- Уже более десяти лет пара этих крупных пернатых хищников гнездится в Юнтоловском заказнике. Эта особо охраняемая природная территория – единственное место на территории Санкт-Петербурга, где достоверно подтверждено гнездование скопы, - отметили в комитете.

В Петербурге птицы свили гнездо в Юнтоловском заповеднике / Фото: Комитет по природопользованию

Скопа - это большая, хищная птица, которая питается только рыбой, поэтому обитает рядом с водоемами. Как правило, свои гнезда они вьют рядом с болотами на вершинах деревьев. В кладке за раз бывает до 4 яиц.

В этом году скопы в Юнтолово вывели трех птенцов, которые уже учатся летать и готовятся отправиться осенью в путешествие в Африку.