Фуд-корты Петербурга проверили на соблюдение противокоронавирусных требований

Смольный проверил фудкорты Петербурга после возобновления работы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге со 2 августа 2021 года вновь начали работать фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах. Открыться точки общепита смогли только после введения новых требований, соблюдение которых ежедневно проверяют сотрудники Смольного. Об итогах проверок на первой неделе работы администрация города рассказала 6 августа.

- Роспотребнадзор согласовал фуд-кортам в торговых центрах право возобновить работу при соблюдении условий вакцинации персонала и стандартов санитарной безопасности. Соблюдение противоэпидемических требований строго контролируется, - сказал губернатор Александр Беглов.

На неделе специалисты проверили пять торговых центров в Приморском и Выборгском районе, отметив, что все требования везде соблюдены: сотрудники и посетители в масках, между столами сохраняется дистанция, есть разметки и постоянно проводится дезинфекция столов.

Из 23 проинспектированных объектов общепита, оказывающих услуги с использованием общего зала, выявлено нарушение только в одном кафе - в пиццерии на Коломяжском проспекте. Точка понесет административное наказание.