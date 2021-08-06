Видео с места пожара на Железноводской улице опубликовало МЧС

Полсотни метров крыши и квартира горели в доходном доме Голубева. Фото: ГУ МЧС по СПб

29 спасателей и семь единиц техники примчались по вызову на Железноводскую улицу днем 6 августа. Здесь, в доме номер 13, известном краеведам как доходный дом Голубева, вспыхнула квартира на четвертом, последнем, этаже.

- По уточненной информации: в жилом доме происходило горение кровли на площади 50 кв.метров, а также в 3-х комнатной квартире выгорела комната площадью 10 кв.метров и коридор на площади 5 кв.метров, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 7 единиц техники и 29 человек личного состава. По счастью, прибывшим пожарным быстро удалось локализовать возгорание. Огонь залили из брандспойтов с подъемной автовышки и повышенной ранг пожар был снижен до обычного.

Сейчас, как следует из опубликованного МЧС видео, идет проливка помещения и разбор завалов. Данных о пострадавших или погибших до сих пор не поступало.