Один человек пострадал при пожаре на Железноводской улице

Мужчину спасли из горевшей квартиры на Железноводской улице. Фото: ГУ МЧС по СПб

Как минимум один человек пострадал при пожаре в доходном доме Голубева на Железноводской улице. 35-летнего мужчину из горящей квартиры вынесли спасатели. Само возгорание локализовано, но на месте ЧП еще остается личный состав МЧС и техника.

- В 13:02 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, улица Железноводская, дом 13. По уточненной информации, в жилом доме происходило горение кровли на площади 50 кв.метров, а также в 3-х комнатной квартире выгорела комната площадью 10 кв.метров и коридор на площади 5 кв.метров. Пострадал мужчина 1986 года рождения, эвакуирован из горящей квартиры, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Состояние мужчины не уточняется, о других пострадавших или жертвах пожара сведений нет. Сейчас спасатели занимаются проливкой пожарища и разбором завалов. Причины ЧРП установят пожарные дознаватели.