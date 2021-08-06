"Горячая линия" для жалоб на шумные полеты над городом появится в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура проведет «горячую телефонную линию» по вопросам шумового воздействия при полетах воздушных судов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северо-Западная транспортная прокуратура решила провести "горячую телефонную линию", чтобы принять жалобы жителей Санкт-Петербурга на шумные полеты воздушных судов над городом. Телефон пока что будет работать не на постоянной основе, а лишь один день - 10 августа 2021 года.

- В связи с публикациями в СМИ о возможном превышении допустимого уровня шума при выполнении полетов воздушных судов над жилыми кварталами в Санкт-Петербурге Северо-Западная транспортная прокуратура проведет "горячую линию", - сообщили в прокуратуре.

Позвонить можно будет 10 августа с 9:00 до 18:00 по номеру телефона 7 (911) 973-22-00. Прокуратура просит горожан обращаться с жалобами для того, чтобы после провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу.