«Дастер» перекувырнулся несколько раз и лег на крышу после столкновения с «Киа» на Гаванской улице

"Рено" лег на крыше после столкновения с "Киа". Фото: vk.com/spb_today

Красочная авария произошла днем 6 августа в Василеостровском районе Петербурга. На перекрестке Среднегаванского проспекта и Гаванской улицы. Здесь столкнулись «Рено Дастер» и «Киа Сид». Первый в результате оказался на крыше, сделав пару эффектных кувырков.

- «Киа» отправила кувыркаться «Дастер» на перекрестке Гаванской и Среднегаванского проспекта, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место аварии прибыли спасатели, медики и полицейские. Данных о пострадавших в ДТП нет. Виновников происшествия установят дознаватели Госавтоинспекции.

Отметим, что практически в то же время рядом, на Железноводской улице тушили серьезный пожар, в котором пострадал 35-летний мужчина.