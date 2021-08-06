Полиция показала видео подготовки взрыва у здания Смольнинского МО в Петербурге

На видео попали организаторы взрыва у Смольнинского МО в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга 6 августа 2021 показала видео, на котором запечатлена подготовка взрыва у здания Смольнинского муниципального образования. Сам инцидент произошел еще 4 августа, когда депутаты давали интервью на крыльце дома, где и произошло ЧП. Судя по кадрам, в этом было задействовано как минимум два человека.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных над входом в здание, а также опросили ряд граждан. По предварительным данным к инциденту причастны как раз лица, участвовавшие в собрании депутатов, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция считает, что подозреваемые хотели привлечь внимание к собранию и создать общественный резонанс.

Личность "взрывателей" пока не установлена. Но на одном из видео отчетливо виден мужчина с бородой и рюкзаком. Уголовное дело уже возбуждено.