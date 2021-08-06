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Происшествия6 августа 2021 14:55

Полиция показала видео подготовки взрыва у здания Смольнинского МО в Петербурге

Один из подозреваемых - мужчина с бородой
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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На видео попали организаторы взрыва у Смольнинского МО в Петербурге

На видео попали организаторы взрыва у Смольнинского МО в Петербурге

Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга 6 августа 2021 показала видео, на котором запечатлена подготовка взрыва у здания Смольнинского муниципального образования. Сам инцидент произошел еще 4 августа, когда депутаты давали интервью на крыльце дома, где и произошло ЧП. Судя по кадрам, в этом было задействовано как минимум два человека.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных над входом в здание, а также опросили ряд граждан. По предварительным данным к инциденту причастны как раз лица, участвовавшие в собрании депутатов, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция считает, что подозреваемые хотели привлечь внимание к собранию и создать общественный резонанс.

Личность "взрывателей" пока не установлена. Но на одном из видео отчетливо виден мужчина с бородой и рюкзаком. Уголовное дело уже возбуждено.

Взрыв у Смольнинского МО в Петербурге
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО