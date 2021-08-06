В Эрмитаже задержали двух человек, забравшихся на крышу музея

Двух руферов, забравшихся на крышу Эрмитажа, задержали в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два человека решили строить ночную прогулку по крыше Эрмитажа, но попали за это в полицию. В пятом часу утра в пятницу, 6 августа 2021 года, сотрудники Росгвардии Санкт-Петербурга получили вызов с поста в Государственном музее на Дворцовой площади и срочно выехали на место.

- Незамедлительно прибыв к объекту, наряд установил, что постовыми батальона полиции Петроградского ОВО по охране Эрмитажа совместно со службой безопасности музея были задержаны двое граждан, которые незаконно проникли на крышу данного здания, - рассказали в Росгвардии.

Руферов сняли с крыши, задержали и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельства.

Прогулки по крыше это не только романтично, но еще и очень опасно. Так, свидание двух молодых людей на крыше на улице Рубинштейна закончилось трагедией. Руфер и его спутница сорвались вниз.