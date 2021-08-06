Садовая улица встала в «мертвую» пробку из-за ДТП

ДТП остановило трамваи на Садовой улице. Фото: vk.com/spb_today / Александр Бояринов

Сильная пробка в обе стороны практически остановила движение на Садовой улице. Причиной этому стало ДТП, произошедшее на перекрестке с улицей Ломоносова. Здесь встретились «Мазда» и «Хендэ Солярис», который протаранил притормозившую перед светофором машину.

- Две машины столкнулись на Садовой, перед улицей Ломоносова. Трамваи стоят в обе стороны, по Садовой пробка, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пробка стоит до места ДТП со стороны Невского проспекта, но более-менее проезжаемая. А с другой стороны все гораздо хуже. Здесь затор растянулся от Сенной площади и машины движутся еле-еле. Вдоль Апраксина двора движение практически встало.

Объехать проблемное место по Набережной Фонтанки не выйдет, ведь она сама стоит от Вознесенского проспекта до Невского.