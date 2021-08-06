МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге 6 августа

Несмотря на "сухой" прогноз, онлайн-карта показывает дождь над Петербургом. Фото: Яндекс,Погода.

Петербургское управление МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды, которое ожидается во второй половине дня пятницы. По данным синоптиков, на которые ссылаются спасатели, в городе резко усилится ветер. И это уже хорошо заметно по резко почерневшему небу.

- 6 августа -Петербурге во второй половине дня ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра до 16 метров в секунду. Высота волн составит до одного метра, - сообщает пресс-служба МЧС.

Несмотря на резкое ухудшение погоды, дождей в пятницу синоптики все еще не прогнозируют, хотя если взглянуть на онлайн-карту, то на юго-западе Петербурга уже начало капать.

А вот в субботу на город и вовсе обрушатся ливни, который будут идти до середины дня воскресенья, когда осадки станут кратковременными и выглянет солнце.