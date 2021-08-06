Михаил Москвин назначен представителем Ленинградской области в Москве / Фото: lenobl.er.ru/

В Ленинградской области новые кадровые назначения. С 9 августа 2021 года Михаил Москвин займет должность руководителя представительства губернатора и правительства 47-го региона при правительстве Российской Федерации. Об этом сообщила администрация области.

- До назначения на новую должность Михаил Москвин был заместителем председателя Правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ, - рассказали в областной администрации.

Михаил Москвин родился в Ленинграде в 1968 году. Учился в институте физической культуры имени Лесгафта и Петербургском государственном университете путей сообщения.

Должность председателя государственного строительного надзора и государственной экспертизы в Ленобласти занимал в 2012-2015 года, после стал вице-губернатором области.