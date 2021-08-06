Сбежавших заключенных из изолятора в Истре будут искать в Петербурге и Ленобласти

Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут искать заключенных, которые сбежали в ночь на 6 августа 2021 года из подмосковного изолятора в Истре. Управление МВД по городу и 47-му региону уже получило ориентировки на пять человек. Об этом сообщает "Мойка78".

- Заключенные при помощи гаечного ключа скрутили замок в камере, сорвали его с ворот и убежали. Интересно, что в камере остались два человека, которые убеждают, что спали и ничего не слышали, - пишет издание.

Среди беглецов Александр Мавриди, который проходит по громкому делу об убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Также с ним из камеры убежали Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву.

Сбежавших заключенных уже разыскивают в Москве, а также других соседних регионах. Также следователи допрашивают дежурных изолятора.