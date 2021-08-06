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Происшествия6 августа 2021 17:17

СК показал видео, как у петербургского блокадника у подъезда отобрали сумку с 500 тысячами рублей

Обидчика пенсионера задержала полиция
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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СК показал момент ограбления блокадника.

СК показал момент ограбления блокадника.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские, совместно со следователями городского управления СК нашли и задержали мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионера-блокадника. 4 августа, средь бела дня, грабитель подбежал к пожилому человеку и выдернул у него сумку, в которой лежало полмиллиона рублей наличными.

- По данным следствия, неизвестный мужчина, находясь в парадной дома 6 корпус 2 по улице Черкасова, похитил у местного жителя 1939 года рождения, принадлежащую ему матерчатую сумку, в которой находились деньги в сумме 500 тысяч рублей, после чего с места происшествия скрылся, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Дело об ограблении блокадника взял на контроль глава СК и подозреваемого быстро нашли. Им оказался 43-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» в крупном размере. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

В Петербурге у блокадника отобрали сумку с 500 тысячами рублей
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