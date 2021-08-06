На КАД между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе на 3,5 месяца перекроют одну полосу

Почти напротив ИКЕИ появится новый многофункциональный комплекс, для которого сделают съезд с КАД. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Серьезное по срокам ограничение вводится на петербургской кольцевой дороге. С 11 августа и почти до конца ноября на внешнем кольце между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе будет перекрыта одна полоса.

- В связи с производством работ по строительству съезда и заезда на внешнее кольцо КАД в период с 11 августа по 21 ноября 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности и первая полоса, а по второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/час, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Учитывая, что на этом участке дороги всего три полосы, то вводимые ограничения могут привести к серьезным пробкам. Тем более, что рядом находится крупный жилой микрорайон Парнас.

Отметим, что съезд с КАД и въезд на него нужен для многофункционального комплекса «Евроград», который должен был появиться в районе деревни Порошкино, напротив ИКЕИ. Здесь планировали строить город-спутник Петербурга, но планы так и не было реализованы.

- Строительство съезда и заезда на КАД обеспечит подъезд к объекту ЖК «Морошкино» и другим объектам поблизости, - отмечают в УПРДОРе.