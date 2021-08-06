Пьяному телефонному террористу из Петербурга дали три года колонии строгого режима

Петербуржец получил реальный срок за пьяные шутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Фрунзенский райсуд Петербурга вынес приговор в отношении мужчины, который дважды по пьянке «минировал» важные городские объекты. На скамью подсудимых житель Купчино угодил за звонок о минировании администрации районной администрации.

- 21.02.2021 года в 18 часов 45 минут, находясь по месту жительства в квартире дома 22 по улице Турку, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил звонок на «01» и сообщил о готовящемся взрыве (теракте) здания администрации Фрунзенского района, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По соответствующей уголовной статье мужчине грозил как крупный штраф от 500 до 700 тысяч рублей, так и тюремный срок в три-пять лет. И, возможно, подсудимый отделался бы «условкой» или штрафом, но звонок оказался повторным.

Судья учел, что подсудимый раньше уже «минировал» аэропорт Пулково. Даже раскаяние мужчины и признание, что во всем виноват алкоголь, не помогло избежать тюрьмы: ближайшие три года телефонный террорист проведет в колонии строгого режима.