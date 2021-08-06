За 10 лет дамба спасла Петербург от 26 наводнений

Дамбу строили долгих 32 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

12 августа 2021 года исполнится ровно 10 лет, как в строй официально был введен Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС), или попросту дамба, как называют ее горожане. Начинавшаяся еще в 70-х как всесоюзная стройка, она затянулась на 32 года. И была сдана лишь в 2011 году. С этого момента дамба спасла город от 26 наводнений. Причем одно из самых крупных случилось в год открытия КЗС.

- Самое крупное, с отметкой 2 метра 94 сантиметра, могло стать четвертым в истории города по масштабам, разрушениям и подъему уровня воды. Это наша гордость, что мы в тот же год, когда ввели КЗС, смогли предотвратить такое наводнение, - рассказал «Невским новостям» заместитель гендиректора по эксплуатации КЗС Игорь Полищук.

Не менее мощные наводнения грозили Петербургу и в 2015 году, когда створки дамбы закрывали на 41 час.

Всего за 10 лет эксплуатации дамба спасла город от 26 серьезных подъемов воды. По подсчетом специалистов, благодаря КСЗ было сохранено около 120 миллиардов рублей. Это сумма ущерба, которую могла принести большая вода.