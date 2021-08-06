Новые съезд и въезд построят на КАД к замороженному ЖК «Морошкино» в Порошкино

Съезд и въезд на КАД построят на внешней стороне КАДа в районе Порошкино. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Новые съезд с КАД и въезд на него появятся на севере Петербурга, точнее во Всеволожском районе Ленобласти, в районе деревни Порошкино. Здесь с 2014 года планировали построить клумный многофункциональный комплекс «Евроград» с жилыми домами, детскими садами, школами и т.д. Фактически, через дорогу от МЕГИ-Парнас должен был появиться новый город-спутник Петербурга, но что-то пошло не так и от него остался лишь замороженный ЖК «Морошкино» в Порошкино с кучей обманутых дольщиков. Теперь туда все же начали строить дорогу

- Строительство съезда и заезда на КАД обеспечит подъезд к объекту ЖК «Морошкино» и транспортную доступность к существующим объектам на юго-западе Всеволожского района, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Ну а поскольку строительство будет масштабным, на внешнем кольце КАД на 3,5 месяца ограничат движение. С 11 августа по 21 ноября 2021 года между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе закроют полосу безопасности и первую полоса, а на второй и третьей полосам ограничат скорость до 50 км/час.