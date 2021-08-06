Горячую воду отключат в пяти районах Петербурга с 9 по 13 августа

С 9 по 13 августа в Петербурге проведут испытания сетей в пяти районах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ГУП «ТЭК СПб» проведет испытания теплосетей в пяти районах Санкт-Петербурга с 9 по 13 августа 2021 года. На это время в домах пропадет горячая вода. В случае прорывов труб горожанам советуют ни в коем случае не приближаться к местам выхода воды на поверхность и вызвать на место аварийную бригаду. При этом температура теплоносителя не должна превышать 40 градусов - то есть кипятком не ошпарит.

Напоминание от теплоэнергетиков. Фото: ГУП «ТЭК СПб»

- Гидравлические испытания начнутся 9 августа с Невского района. В Красногвардейском и Фрунзенском районах теплоэнергетики будут тестировать сети 10 августа. 11 августа проверки затронут Невский и Выборгский районы, 12 августа – Красносельский и Выборгский, - передает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Точное время «пропажи» горячей воды жители указанных выше районов могут узнать на сайте предприятия в разделе «График отключений».