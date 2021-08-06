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Происшествия6 августа 2021 19:27

Петербургские туристы застряли на Валааме из-за разгулявшейся стихии на Ладожском озере

К людям попросту не прибыл скоростной «Метеор» до Сортавалы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Туристы застряли на Валааме из-за отмены "Метеора".

Туристы застряли на Валааме из-за отмены "Метеора".

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские туристы пожаловались в соцсетях на невозможность выбраться с острова Валаам. Люди сходили на экскурсии, но вернуться обратно в Сортавалу не могут – РЖД отменила скоростной «Метеор». В компании просят прощения у туристов, но говорят, что задержка необходима из-за разгулявшейся стихии на Ладожском озере. Не исключено, что на острове придется остаться на ночь.

- Из-за сложных погодных условий и неблагоприятной метеорологической обстановкой на Ладожском озере отменен рейс №506 скоростного судна «Метеор» сообщением Валаам - Сортавала. Это сделано для обеспечения безопасности пассажиров, - передает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

В СЗППК добавляют, что ищут альтернативные варианты того, как доставить туристов в Сортавалу. К слову, «Метеоры» в Валаам впервые начали ходить только в этом году.