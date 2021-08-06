Алексей Старков стал врио гендиректора петербургского «Метростроя»

Алексея Старкова выбрали новым врио гендиректора петербургского "Метростроя". Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

Петербургский «Метрострой» внезапно объявил о назначении нового врио гендиректора. Им стал Алексей Старков – главный инженер. Такое решение принял совет директоров компании. Бывшего руководителя Ивана Каргина отстранили. Сейчас предприятие находится на грани банкротства. А всех рабочих постепенно переводят под крыло новой компании – «Метрострой Северной столицы», большая часть акций которого принадлежит Смольному.

- Кроме этого большинством голосов принято решение образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО «Метрострой», - добавляют в пресс-службе «Метростроя».

Ранее власти Петербурга пообещали сохранить зарплату и должности строителям подземки при переходе в новую компанию. После этого «КП» выяснила, что Смольный оптимистично настроен на возведение новых станций метро – по планам, за 10 лет их появится минимум 12. Но не на юго-западе города.