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Авто6 августа 2021 20:35

Ремонт Лиговского путепровода закончат раньше срока благодаря федеральной поддержке

Петербург получит 500 млн рублей на завершении реконструкции дороги.
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербург получит 500 млн рублей на реконструкцию Лиговского путепровода. Фото: КРТИ Санкт-Петербурга

Петербург получит 500 млн рублей на реконструкцию Лиговского путепровода. Фото: КРТИ Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургу выделили 500 миллионов рублей для ускорения ремонта Лиговского путепровода. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Напомним, дорога связывает трассу М-11, КАД и дорожную сеть города. Ее строят, чтобы разгрузить пробки на юго-западе Северной столицы.

Около года назад реконструкцию путепровода обещали завершить 30 октября 2021-го. Похоже, сейчас полноценное открытие произойдет еще быстрее.

- В рамках реконструкции Лиговского путепровода мы расширим Таллиннское шоссе и часть проспекта Маршала Жукова. Общая протяженность реконструируемого участка составляет почти три километра, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

К слову, первый участок Лиговского путепровода открыли в ноябре 2020 года.