Почти 2,4 тысячи петербуржцев умерли от коронавируса в июне 2021 года

Каждая третья смерть в июне 2021 года в Петербурге была от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2 391 житель Санкт-Петербурга умер от коронавируса в июне 2021 года. Об этом следует из информации Росстата, опубликованной 6 августа. При этом инфекция подтвердилась только у 2 216 человек, у остальных умерших она под небольшим сомнением. Примечательно, что в июне 2020-го от коронавируса скончалось вдвое меньше горожан – 1 207.

- Кроме этого в июне 2021 года коронавирус не стал основной причиной смерти у 62 человек, но все же оказал существенное влияние на развитие осложнений. Еще у 363 петербуржцев COVID-19 не стал причиной летального исхода и не повлиял на ухудшение состояние, - сообщается в «коронавирусной» таблице от Росстата.

Добавим, что всего в минувшем июне умерло 7 807 жителей Петербурга. Получается, примерно каждый третий скончался именно от инфекции.